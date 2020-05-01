Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Представители оппозиционной нынешним властям партии «Европейская Грузия» предполагают, что министерство беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии производит госзакупки инвентаря и медицинского оборудования с нарушением действующего закона, без проведения аукциона и путем прямых переговоров с конкретным поставщиком. Они подозревают, что за всеми компаниями, у которых минздрав закупил оборудование за последний период, стоят представители правящей партии «Грузинская мечта» и просматриваются интересы конкретных лиц. Такой вывод оппозиция сделала на основе изучения произведенных министерством закупок.

«Все закупки произведены на основании переговоров с одним лицом. В том числе, с компаниями, которые были созданы уже после начала пандемии. Например, ООО «Шилди» было учреждено 10 апреля 2020 года, а министерство здравоохранения оформило с ним договор 15 апреля на сумму 90 тысяч лари», — заявил на брифинге представитель партии «Европейская Грузия» Леван Тархнишвили.

По его же информации, аналогичные договоры минздрав заключил и с другими, новоучрежденными и не зарегистрированными на портале госзакупок компаниями.

«Заслуживает внимания тот факт, что эти компании не зарегистрированы в системе госзакупок и не имеют опыта подобной деятельности. Исходя из этого, возникает вопрос, по каким критериям были отобраны эти компании и как их отыскали на рынке Грузии. К тому же, некоторые из этих компаний либо их учредители ранее сделали пожертвования в адрес правящей «Грузинской мечты». Например, учредитель компании «Уикэнд» Бондо Голетиани в 2018 году пожертвовал на избирательную кампанию Саломе Зурабишвили 25 тысяч лари», — пояснил Тархнишвили.