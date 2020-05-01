Сеул, , 11:55 — REGNUM В 2019 году страны АСЕАН посетили более 10 млн южнокорейцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей центра «АСЕАН — Южная Корея» (ASEAN Korea Centre).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году АСЕАН посетили 10 053 000 человек.

Отмечается, что Вьетнам посетили 4,29 млн человек, Таиланд — 1,88 млн человек, Филиппины — 1,78 млн человек, Сингапур — 646 тыс. человек, Малайзию — 508 тыс. человек.

С другой стороны, Японию посетили 5,58 млн человек, Китай — 4,19 млн человек.

Центр «АСЕАН — Южная Корея» был основан 13 марта 2009 года в Сеуле с целью развития культуры, туризма, торговли и инвестиций между странами.

Отмечается, что страны АСЕАН являются третьим по величине инвестиционным направлением для граждан Южной Кореи после США и Евросоюза.