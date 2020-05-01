Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов видит опасность роста социального раскола, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Сегодня социальный раскол достиг апогея. Одни богатеют, а народ нищает», — заявил Зюганов в ходе онлайн-маёвки.

По его словам, более 50 млн человек в России живут на 19 тыс. и менее, от 33 млн — получают меньше 14 тыс. рублей.

«К этому сейчас прибавится массовая безработица, почти 15 млн будут без работы», — привел он данные.

Зюганов призвал партийных юристов и специалистов помочь людям получить полагающиеся им выплаты от государства.

Он также напомнил об инициативе обеспечить выплаты нуждающимся в размере 25 тыс. рублей.

«МЫ считаем, что это абсолютно решаемая задача», — заявил коммунист.

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