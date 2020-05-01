Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с заместителем начальника Службы госбезопасности Грузии Александром Ходжеванишвили посетила село Одзиси Душетского муниципалитета и ознакомилась с ситуацией на так называемой «линии оккупации». Об этом 1 мая сообщила пресс-служба СГБ.

По информации пресс-службы, сотрудники СГБ на месте предоставили Келли Дегнан детальную информацию о всех вызовах и угрозах, исходящих от «оккупированного Цхинвальского региона», и заострили внимание на проблемах местных жителей, которые им создают «незаконные колючие заграждения» и другие искусственные барьеры.

«Мы говорили о незаконной бордеризации, судьбе населения и проблемах, с которыми оно ежедневно сталкивается из-за линии оккупации и колючих заграждений. Соответственно, мы считаем, что визит гостя такого высокого ранга в регион очень важен. Она своими глазами смогла увидеть и оценить те проблемы, вызовы и риски, которые исходят от оккупированных регионов», — заявил Ходжеванишвили.

Келли Дегнан, со своей стороны, заявила, что на «линии оккупации» она побывала впервые и очень ценит такой шанс.

«Я своими глазами смогла увидеть трагедию разъединения людей, которые некогда вместе жили в этих красивых селах. Я очень сожалею. Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, и когда я вижу, как строится линия оккупации с той стороны, еще больше убеждаюсь в том, что Россия должна выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня и вывести свои войска», — заявила Дегнан.

«Линией оккупации» в Грузии называют те «пограничные сооружения», которые устанавливает на границе с Грузией Южная Осетия.