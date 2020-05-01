Кишинёв, , 11:41 — REGNUM С призывом подержать местных производителей обратился к оппозиционным политикам президент Молдавии Игорь Додон. Об этом он заявил в ходе очередного выпуска платформы «Президент отвечает», сообщают 1 мая «Аргументы и факты в Молдове».

«Я хотел бы обратиться с предложением ко всем политикам, которые сейчас соревнуются, кто из них лучше, один хочет стать президентом, другой обращается в Конституционный суд… Давайте лучше всю эту энергию сконцентрируем и все вместе запустим национальную кампанию «Покупаем местную продукцию!», чтобы поддержать местных производителей», — подчеркнул Додон.

Молдавский лидер отметил, что речь идет о производителях не только продовольственной, текстильной продукции, а и всех отраслей. Додон также обратился к гражданам республики с призывом с 1 мая при посещении магазинов обратить в первую очередь внимание на «отечественные товары». Как пояснил Додон, «таким образом мы поддержим экономических агентов» страны.

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