Москва, , 11:32 — REGNUM Сегодня, 1 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный блогер Алексей Навальный проведут онлайн-дебаты. Как сообщила на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, обмен мнениями между сторонами будет проходить на канале «Навальный LIVE», а модератором станет журналист Алексей Пивоваров.

Читайте также: Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты

Она отметила, что технические детали и регламент уже обсуждены с Захаровой.

«Обсудили, обе стороны пришли к согласию по следующему. Дебаты Захаровой и Навального состоятся 1 мая в 17:00», — уточнила Соболь.

Также по теме: Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для дебатов стало недавнее интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В частности, её неоднозначное высказывание относительно возможностей российских туристов посещать другие страны после завершения эпидемии. Навальный раскритиковал Захарову. Официальный представитель МИД предложила оппозиционеру поговорить «не в судах», а онлайн. Оппозиционный блогер принял предложение.