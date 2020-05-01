Москва, , 11:29 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал в День солидарности трудящихся проявить солидарность с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Сегодня на майские события наложилась эпидемия. Давайте сегодня проявим солидарность, прежде всего, со всеми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, с врачами и медиками, с теми, кто сегодня лежит в больницах, кто им помогает», — призвал Зюганов.

КПРФ проводит онлайн-маёку.

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