Киев, 1 мая 2020, 11:31 — REGNUM Карантин на Украине начнут ослаблять с 11 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 1 мая во время брифинга.
По его словам, правительство Украины ежедневно анализирует ситуацию вокруг пандемии коронавируса и советуется со специалистами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль уже называл дату 11 мая. Вместо повсеместного карантина на Украине хотят ввести региональный карантин, отдельно для каждого региона, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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