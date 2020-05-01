Киев, , 11:31 — REGNUM Карантин на Украине начнут ослаблять с 11 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 1 мая во время брифинга.

По его словам, правительство Украины ежедневно анализирует ситуацию вокруг пандемии коронавируса и советуется со специалистами.

«С 11 мая мы будем делать смягчение, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация», — рассказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль уже называл дату 11 мая. Вместо повсеместного карантина на Украине хотят ввести региональный карантин, отдельно для каждого региона, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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