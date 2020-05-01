Тегеран, , 11:29 — REGNUM Заседание межправительственной комиссии (МПК) России и Ирана намечено на июнь, однако может состояться позднее в текущем году. Об этом сообщил 1 мая торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.

Он отметил, что ранее 16-е заседание МПК решили провести в России в июне. Однако если провести мероприятие в июне не получится, для него выберут более поздние даты в 2020 году.

«Онлайн-формат проведения заседания МПК пока не рассматривается», — приводит слова торгпреда РИА Новости.

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