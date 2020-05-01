Блогер согласился встретиться с Захаровой в прямом эфире. Поединок пройдёт 1 мая.
«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала она в Facebook.
Из её высказываний блогер сделал вывод, что ей не очень нравится, когда широкие массы населения могут выезжать за границу на отдых и она больше бы приветствовала такую ситуацию, когда отдыхать за рбежом могут лишь состоятельные. В ответ на это и прозвучала реплика Захаровой.
Поводом для этого стал очередной стрим блогера, в котором он прокомментировал высказывание Марии Захаровой. Официальный представитель МИД России дала прогноз, что после пандемии туризм изменится и малообеспеченные люди перестанут летать в туристические поездки на самолетах. Также она заявила, что людям, которые обременены долгами, нужно воздерживаться от поездок, пока они не разберутся с долгами.
Дебаты Захаровой и Навального пройдут 1 мая
Сегодня, 1 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный блогер Алексей Навальный проведут онлайн-дебаты. Как сообщила на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, обмен мнениями между сторонами будет проходить на канале «Навальный LIVE», а модератором станет журналист Алексей Пивоваров.
Напомним, Захарова вызвала блогера на дебаты 30 апреля. Это произошло в социальной сети Facebook.
«Дебаты с Марией Захаровой пройдут завтра в 17 часов на канале @navalnylive. Модератор — (журналист) Алексей Пивоваров», — написал блогер.
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