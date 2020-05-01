Из её высказываний блогер сделал вывод, что ей не очень нравится, когда широкие массы населения могут выезжать за границу на отдых и она больше бы приветствовала такую ситуацию, когда отдыхать за рбежом могут лишь состоятельные. В ответ на это и прозвучала реплика Захаровой.