Москва, , 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Мы потрясены происходящим на Украине», — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды России подготовили гуманитарную помощь, предназначенную для страдающих монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян, груз содержит не только маски, но и необходимые лекарства в период распространения коронавируса.

«Были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за истеричной реакции представителей блока Порошенко, которые заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры», — сказал Гаврилов.

Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое является единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса, отметил парламентарий.