Москва, , 11:00 — REGNUM В ЛДПР с сожалением узнали о заболевании COVID-19 премьер-министра Михаила Мишустина и желают ему скорейшего выздоровления, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

В партии надеются, что правительство будет и дальше осуществлять эффективное управление всей экономикой и социальными вопросами в стране.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендует все высшим должностным лицам сократить объем работы.

«Нельзя переутомляться, нужно возложить больше обязанностей на федеральных инспекторов, полпредов, которые осуществляют руководство на местах, и других чиновников. А высшее руководство должно работать в более умеренном режиме», — полагает депутат Госдумы.

По его мнению, нужно дать организму возможность работать в нормальном режиме.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра. Он будет выполнять обязанности в период болезни Михаила Мишустина.