Будапешт, , 10:58 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом 1 мая он сообщил в эфире государственного радио.

По мнению главы правительства, темпы распространения инфекции замедлятся летом, но новая вспышка может дать о себе знать уже в октябре-ноябре 2020 года.

«Вирус не исчез, мы выиграли только немного времени. Мы должны подготовиться ко второй волне в октябре-ноябре», — отметил Орбан, выступая по государственному радио Венгрии.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Венгрии составляет 2 тыс. 863 случая, число скончавшихся от COVID-19 — 323 человека.

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