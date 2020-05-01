Канберра, , 10:39 — REGNUM Члены правительства Австралии проведут экстренную встречу по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, заседание правительства состоится на неделю раньше назначенного срока, основной темой на повестке дня будет вопрос о возможной отмене карантинных ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса.

Число выявленных случаев заражения инфекцией в стране несколько сократилось, что внушает оптимизм и позволяет перейти к постепенной отмене ограничений.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Австралии за последние сутки составило 6 тыс. 700 человек. Рост числа инфицированных составил менее 0,5% от общего числа зарегистрированных случаев.

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