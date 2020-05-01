Иерусалим, , 10:36 — REGNUM В армии Израиля не стали комментировать сообщения о нанесении израильскими вертолетами ракетного удара по нескольким объектам на юго-западе Сирии.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — сообщил ТАСС по телефону представитель пресс-службы армии Израиля.

Напомним, 1 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что израильская армия нанесла ракетный удар по объектам на юго-западе Сирии.

Сообщалось, что всего с территории Голанских высот было запущено пять ракет, которые нанесли нескольким объектам в провинции Эль-Кунейтра материальный ущерб.

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