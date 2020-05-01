Чарлстон, США, , 10:38 — REGNUM Если основателю компании Tesla Илону Маску нужна помощь в развитии производства, то штат Южная Каролина готов помочь ему. С такими словами выступил конгрессмен от этого штата Уильям Тиммонс, комментируя заявление Маска, что запрещать людям выходить из дома, угрожая арестом, «это по-фашистски».

По словам Маска, если кто-то сам хочет оставаться дома, это прекрасно, но грозить людям арестом за попытку выйти из дома — «это фашизм». «Это не демократично, это не свободно. Верните уже людям их чертову свободу», — сказал Маск. В том же заявлении предприниматель упомянул, что карантинные меры чреваты серьезными рисками для его компании.

Обращаясь к Маску, конгрессмен Тиллинс сказал: «Мы слышали, что у вас возникли некоторые проблемы в Калифорнии. Южная Каролина — это дружественный к бизнесу штат, где уже есть рабочая сила и инфраструктура для крупномасштабного автомобильного производства. Дайте нам знать — у нас есть большие возможности».

Основатель компании Tesla, в частности, раскритиковал власти штата Калифорния, которые ввели принудительный режим самоизоляции.