Мапуту, , 10:36 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телевизионное обращение Ньюси к нации.

Президент заявил, что продление режима ЧП, первоначально введенного 1 апреля, связано с тем, что данные меры способствовали замедлению распространения вируса.

Однако он предупредил, что некоторые люди все еще покидают свои дома для несущественных поездок, и призвал жителей страны «делать гораздо больше», чтобы обуздать распространение коронавируса.

В условиях чрезвычайного положения передвижения внутри страны ограничены, а к въезду в Мозамбик не допускаются иностранные граждане. Школы в стране остаются закрытыми, и глава государства предупредил, что дети не должны бродить по улице, как это было после введения чрезвычайного положения в апреле.

В Мозамбике подтвердили 76 случаев заражения коронавирусом, о летальных исходах объявлено не было.