Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Высокую оценку действиям президента США Дональда Трампа в борьбе с распространением коронавируса дал конгрессмен Джоди Хайс на странице в соцсети Twitter.

По мнению Хайса, во время пандемии Трамп «защищал американцев, в то же время успешно справляясь с враждебным пресс-корпусом».

Джоди Хайс "Теперь президент ведет Америку обратно к процветающей экономике, какая была у нас 8 недель назад. Потрясающее лидерство, господин президент!»

Ранее зять и советник Трампа Джаред Кушнер заявил, что действия Трампа в борьбе с коронавирусом стали примером «огромной истории успеха». Многие, однако, не согласились с такой оценкой, указав на 26 млн безработных, 1 млн заразившихся и 60 000 смертей как на отнюдь не «историю успеха».