Вашингтон, 1 мая 2020, 10:27 — REGNUM Высокую оценку действиям президента США Дональда Трампа в борьбе с распространением коронавируса дал конгрессмен Джоди Хайс на странице в соцсети Twitter.
По мнению Хайса, во время пандемии Трамп «защищал американцев, в то же время успешно справляясь с враждебным пресс-корпусом».
Ранее зять и советник Трампа Джаред Кушнер заявил, что действия Трампа в борьбе с коронавирусом стали примером «огромной истории успеха». Многие, однако, не согласились с такой оценкой, указав на 26 млн безработных, 1 млн заразившихся и 60 000 смертей как на отнюдь не «историю успеха».