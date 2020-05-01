Жуковский, Московская область, , 11:03 — REGNUM Жители города Жуковский Московской области, наукограда, города-героя, города, которым гордится наша страна, остались без единственной больницы. «Медгородок», как ласково называют его жуковчане, со взрослым и детским отделением перепрофилировали в инфекционную больницу для приёма и лечения пациентов с подозрением и подтверждённым положительным тестом на COVID-19.

Одиночный пикет «Руки прочь от городской больницы»

По информации Жуковской городской клинической больницы (ГКБ), в городе с общей численностью населения в 107 560 человек резко выросло количество находящихся под наблюдением врачей жителей в связи с подозрением на заражение COVID-19. На утро 29 апреля 2020 года эта цифра составляла уже 395 человек, диагноз поставлен 79 жителям. В связи с этим, а также, ссылаясь на приказ и распоряжение Министерства здравоохранения Московской области и постановления губернатора Московской области, городская клиническая больница города Жуковский перепрофилируется под медучреждение для приёма больных с COVID-19 начиная со 2 мая 2020 года. При этом все профильные отделения остаются, но помещать туда будут только тех, у кого есть либо подозрения на инфекцию, либо подтверждённый диагноз по ней. Текста приказа или другого нормативного документа о перепрофилировании в общем доступе в сети интернет пока нет. По словам работников медучреждения, больных планируют завозить уже с 1 мая 2020 года.

Жуковская ГКБ расположена в центре города, в непосредственной близости от жилой застройки, является единственной в городе клинической больницей, в которой работают жизненно необходимые отделения — хирургическое, акушерское, гинекологическое, инфекционное, кардиологическое, ЛОР, неврологическое для больных с ОМНК, гемодиализа, переливания крови, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой и функциональной диагностики, челюстно-лицевой хирургии, офтальмологическое, педиатрическое, реанимационно-анестезиологическое, терапевтическое, травматологическое, урологическое, физиотерапевтическое, эндоскопическое. Ближайшая больница расположена в 7 километрах от города. Жителей соседнего города Раменское нередко доставляют с тяжелыми недугами на лечение в Жуковскую ГКБ, так как в самом Раменском недостаточно медицинского оснащения и практики для лечения ряда заболеваний.

28 апреля медперсоналу ГКБ было объявлено, что больница превращается в «госпиталь» по приему инфицированных COVID-19, а врачей и младших медицинских работников, не имеющих возможности работать с пациентами с коронавирусом, отправляют в отпуск.

В основной корпус больницы, состоящий из 14 этажей, со всей Московской области планируют завозить и размещать больных, зараженных COVID-19. Где администрация больницы найдет столько врачей-инфекционистов для того, чтобы оказать помощь всем больным? И что будет с врачами ГКБ, пока их место займут специалисты по лечению вирусных заболеваний? Одно из опасений жителей города, небезосновательно подпитанное московским примером оптимизации здравоохранения, что больницу больше никогда не откроют и им придется ездить лечиться в Раменское или Люберцы, а может, и в другой район Московской области.

По сообщениям родственников пациентов, находившихся на лечении в стационаре, начиная с 29 апреля пациентов больницы, лежащих в основном больничном корпусе, в срочном порядке выписывают для освобождения мест медицинского учреждения для размещения больных коронавирусом — для этого задействованы кареты и вертолеты ВЦМК «Защита» (медицина катастроф).

Вертолет ВЦМК «Защита» (медицина катастроф)

Пациентов, которых невозможно выписать на домашнее лечение, отправляют в город Мытищи; также врачи ГКБ говорят о том, что людей будут госпитализировать в Раменское, Домодедово, Люберцы, Коломну, где часть корпусов уже не принимает пациентов из-за карантина. Больные в критическом состоянии — с инфарктами, инсультами, ножевыми и огнестрельными ранениями — рискуют не доехать до места оказания срочной и высококвалифицированной помощи. Также непростая ситуация у больных онкологическими заболеваниями: те, кто получал химиотерапию, вынуждены делать перерыв в лечении, который может иметь самые трагичные последствия.

Жители Жуковского протестуют: теперь им негде лечиться. Чиновники объясняют им, что заболевших другими болезнями жуковчан будут развозить в другие города Московской области. Но если коронавирус так опасен, как утверждает Министерство здравоохранения РФ, то не опрометчиво ли делать из стратегически важного города так называемую «грязную зону», а его жителей обрекать на мучительную болезнь в результате заражения?

При принятии решения о переводе единственной больницы города в центр для COVID-больных, не были учтены интересы жителей, во главу были поставлены интересы чиновников, которым нужно отчитаться перед президентом РФ об открытии нового инфекционного корпуса в кратчайшие сроки. Но чиновники, видимо, забыли слова Владимира Путина, прозвучавшие совсем недавно, 28 апреля, на видеосовещании с главами регионов:

«Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь».

Не придала выступлению президента РФ значения и главный врач ГКБ Лилия Бусыгина, которая полтора года назад заступила на свою должность и уже успела оптимизировать медицинский персонал в своём медучреждении. Возможно, на её решение повлияла стоимость лечения одного больного COVID-19, которое в Москве стоит порядка 200 тысяч рублей, что, с одной стороны, не сильно отличается от средней стоимости химиотерапии при заболевании раком, но, с другой стороны, учитывая массовый характер заболевания, может быть причиной стремления больниц переходить на лечение пациентов от коронавирусной инфекции — деньги на каждого больного медучреждения получают из фонда ОМС.

Предлагаемые депутатами и активистами города Жуковский варианты размещения пациентов, зараженных COVID-19, в пустующих помещениях туберкулёзного диспансера, а также на площадях Объединенной Авиастроительной корпорации на выезде из города, которые можно переоборудовать под госпиталь, главврачу не подходят.

Ранее сообщалось, что единственный роддом в г. Жуковский, находящийся в пятидесяти метрах от жилых домов, также перепрофилируют под отделение для лечения COVID-19. С 23 апреля в нем работает инфекционное отделение на 100 мест. Рожениц отвозят в родильный дом в городе Раменское.

Сегодня на призыв депутатов города его жители вышли на улицу с одиночными пикетами на улице Фрунзе в связи с несогласием с перепрофилированием единственной в Жуковском ГКБ и размещением в ней больных, инфицированных коронавирусом, в основном корпусе в самом центре густонаселенного города. Трое участниц одиночных пикетов были задержаны сотрудниками полиции, на них составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Одиночный пикет «Руки прочь от городской больницы»

Одиночный пикет «Наша больница не инфекция»

Одиночный пикет «Я против перепрофилирования больницы в Жуковском»

Одиночный пикет «Подарок городу к 9 Мая! Отобрали больницу! Где будут нас лечить! Больница одна!»

Часть активистов, защищающих больницу, получили накануне от участковых письма, предупреждающие, что их действия по проведению одиночных пикетов будут расценены как экстремистские.

Предупреждение организаторам пикетов от ОМВД по городскому округу Жуковский

Президент объявил нерабочими дни до 11 мая 2020 года. До предположительного окончания режима самоизоляции остаётся меньше двух недель. К чему приурочены такие экстренные меры, лишающие сто с лишним тысяч жителей города Жуковский и его окрестностей возможности проходить стационарное лечение рядом с домом и угрожающие их жизни?