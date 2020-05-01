Вена, , 10:22 — REGNUM Важная роль для того, чтобы предотвратить вторую волну распространения нового коронавируса, должно сыграть международное сотрудничество. Такое мнение 1 мая высказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Международное сотрудничество будет иметь крайне важное значение для того, чтобы предотвратить вторую волну (заражения новым коронавирусом — ред.)», — приводит ТАСС слова австрийского канцлера.

Также глава правительства Австрии заявил, что, по его мнению, новый коронавирус и связанные с ним явления — такие как дистанция при общении с окружающими и ношение защитных медицинских масок ещё долгое время, как минимум до момента нахождения вакцины от заболевания COVID-19, будет играть определяющую роль в общественной жизни.

«Нам нужно научиться жить с этой новой нормальностью», — подчеркнул Себастьян Курц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим ограничений выхода из дома, введённый с 16 марта в качестве меры борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, отменяют с 1 мая власти Австрии.