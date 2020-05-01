Кейптаун, , 10:14 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительство ЮАР за решение принять более 200 кубинских медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление Помпео.

По информации журналистов агентства, Помпео обвинил Кубу в получении прибыли от пандемии.

«Мы заметили, как режим в Гаване воспользовался пандемией коронавируса для продолжения эксплуатации кубинских медицинских работников», — заявил Помпео журналистам в среду, 29 апреля.

«Мы приветствуем лидеров в Бразилии, Эквадоре, Боливии и других странах, которые отказались закрывать глаза на эти злоупотребления со стороны кубинского режима и просим все страны сделать то же самое, включая такие государства, как ЮАР и Катар», — добавил он.

Группа кубинских медиков прибыла в африканскую страну вечером в воскресенье, 26 апреля, отмечают репортеры. Среди них — семейные врачи, эпидемиологи, эксперты по биотехнологиям и инженеры здравоохранения.

По словам посла Кубы Родольфо Бенитеса Версона, министерство здравоохранения ЮАР направит их в разные провинции.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на заявление Помпео на своей странице в Твиттере: «Соединенные Штаты намеренно лгут, когда они нападают на международное медицинское сотрудничество Кубы посредством лжи и клеветы».

Приезд кубинских медиков в ЮАР вызвал неоднозначную реакцию и в самой стране. В Южноафриканской медицинской ассоциации заявили, что при трудоустройстве в больницы приоритетное внимание следовало бы уделить безработным местным врачам.

В стране зарегистрировали 5350 случаев заражения коронавирусом, в том числе 103 случая с летальным исходом.

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