Москва, , 10:00 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, не покинет свой пост после лечения, как об этом написал ряд СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Мишустин заразился коронавирусом, исполнять его обязанности будет Белоусов

Официальный представитель Кремля опроверг появившиеся в прессе подобные предположения об уходе Мишустина.

Также по теме: Мишустина будут лечить от COVID-19 в медучреждении

«Это ерунда», — заявил РИА Новости Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина выявлен коронавирус, стало известно вечером 30 апреля. В настоящее время он помещён в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения.

Временно исполняющим обязанности главы российского правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.