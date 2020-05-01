Москва, 1 мая 2020, 10:00 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, не покинет свой пост после лечения, как об этом написал ряд СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля опроверг появившиеся в прессе подобные предположения об уходе Мишустина.
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«Это ерунда», — заявил РИА Новости Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина выявлен коронавирус, стало известно вечером 30 апреля. В настоящее время он помещён в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения.
Временно исполняющим обязанности главы российского правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.