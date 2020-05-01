Москва, , 09:32 — REGNUM Обозначенные волонтерами в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным проблемы показали, что публичной власти нужно в полном объеме реализовывать свои полномочия и начать следует с поддержки волонтеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Речь идет о страховании волонтеров на время работы, о чем сегодня говорили волонтеры-медики в Коммунарке. Государство в соответствии с законом имеет право обеспечивать страхование, обучение, транспортировку, питание волонтеров. Вопрос в том, что эти задачи сейчас ложатся на плечи регионов, многие из которых глубоко дотационные. Имеет смысл сделать дополнительные федеральные программы поддержки волонтеров», — считает Гаврилов.

Парламентарий считает важным, что глава государства заявил о поддержке волонтеров с материальной точки зрения по аналогии с малым и средним бизнесом.

«Мы с коллегами в комитете Госдумы уже обсуждали данный вопрос совместно с широким кругом волонтёров, изучили позиции экспертов. Считаем целесообразным, например, отменить сроком на шесть месяцев коммунальные платежи для НКО, в том числе религиозных организаций, либо предоставить таким организациям целевые субсидии на их уплату», — сказал Гаврилов.

Правительство установило льготы тем, кто арендует помещения у федеральных собственников, но таких льгот в регионах не предусмотрено, указал глава комитета.

«Необходимо предоставить НКО право на отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, начиная со дня введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, с ее выплатой в рассрочку в течение не менее чем двух лет после завершения вышеуказанных режимов», — предлагает он.

«Все обозначенные вопросы должны быть в федеральной повестке, мы не должны обращаться к ресурсно-обеспечивающим компаниям и топливно-энергетическому сектору, а также просить у каждого региона в отдельности решить вопрос по тарифам для НКО, это должно быть общефедеральное решение», — считает Гаврилов.

Говоря о поощрении волонтеров, парламентарий отметил, что «еще год назад было предложено ввести соответствующие знаки отличия, поощрения как моральные, так и материальные».