Эрбиль, Ирак, , 09:30 — REGNUM Правительство Германии поставило в Иракский Курдистан очередную партию медицинской помощи для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая сообщает Kurdistan24.

«На сегодняшний день Германия предоставила нам третью партию помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией», — об этом 1 мая в комментарии изданию сообщил глава объединенного кризисного центра Иракского Курдистана Хошанг Мохаммед.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на всю планету. Эпидемия выявила проблемы в медицинских системах многих стран, в частности стала очевидна недостаточность выпускаемой продукции — марлевые повязки, защитные костюмы.