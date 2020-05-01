Киев, , 09:12 — REGNUM Власти Украины не представляют, в какой ситуации находится страна, заявила депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 30 апреля на внеочередном заседании Верховной рады, сообщил телеканал 112.ua.

«У меня такое впечатление, что мы на Титанике, который уже почти затонул, передвигаем мебель», — рассказала она.

Тимошенко рассказала, что на Украине проваливается наполнение доходной части бюджета, при этом на полную мощь работает финансовая пирамида, построенная на облигациях внутреннего государственного займа.

«Никто об этом слова не говорит, о том, что мы в полном финансовом коллапсе и никакие деньги ни от какого МВФ сейчас не зашли», — прокомментировала политик.

Тимошенко добавила, что на Украине наблюдается катастрофа в энергетической сфере — отключаются блоки атомных электростанций, зарываются угольные шахты.

«Коллапс в энергетике такого масштаба, что возможно через неделю-другую мы будем иметь веерные отключения электроэнергии в стране», — спрогнозировала депутат.

По словам Тимошенко, третья крупная проблема Украины — неурожай, вызванный засухой. По её словам, власти не решают данную проблему и не создают стратегический запас продовольствия в стране.

«Вы понимаете, что мы можем оказаться на грани продовольственного развала страны?» — отметила политик.

Глава «Батькивщины» подчеркнула, что Украина находится в неуправляемом состоянии, она валится масштабно и спонтанно, и если не предпринять никаких мер, власти не смогут собрать осколки страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские АЭС сократили выработку электроэнергии в полтора раза. В частности, автоматика отключила от системы третий энергоблок Ровенской АЭС, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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