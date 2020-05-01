Киев, , 08:58 — REGNUM Правительство Украины начало переговоры со странами, заинтересованными в доставке украинских трудовых мигрантов. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба офиса вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в социальной сети Facebook.

Руководитель офиса, вице-премьер-министр Вадим Пристайко по поручению главы правительства Украины провёл ряд телефонных переговоров с чиновниками разных стран Евросоюза.

«Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами про организованные поездки. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук спрогнозировал падение ВВП Украины минимум на 8% за счёт снижения объёмов денежных переводов гастарбайтеров.

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