Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM На Среднем Урале в 2020 году будет восстановлено 28 тыс. гектаров леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Из запланированного объёма — шесть тысяч гектаров леса будут высажены вручную. Для этого в Свердловской области заготовлено 34,5 миллиона штук посадочного материала хвойных пород деревьев, а почва для посадки была подготовлена в 2019 году.

Напомним, что в регионе ежегодно увеличивается площадь лесов. Так, в 2019 году план восстановления лесного массива был перевыполнен на 19%. А общий объём восстановленных лесопосадок составил 32 тыс. гектаров (вместо 27 тыс. запланированных).

Отметим, что восстановление лесов проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология».