Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Майкл Флинн, который до февраля 2017 года был помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, не делал попыток скрыть данные о своих разговорах с Сергеем Кисляком, на тот момент являвшимся российским послом в Вашингтоне. Об этом 1 мая рассказал журналистам вице-президент США Майкл Пенс, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Я больше, чем когда-либо, склонен полагать, что это было непреднамеренно», — заявил американский вице-президент США о ситуации с Флинном и его общении с Кисляком.

Также Пенс выразил свою глубокую обеспокоенность оскорбительными действиями сотрудников минюста США, предпринятыми в отношении бывшего помощника американского лидера по нацбезопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Майкл Флинн вынужден был уйти с занимаемого им поста помощника президента Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере предоставил вице-президенту США информацию о беседах с экс-послом РФ Кисляком.