Москва, , 08:39 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон об обеспечении школьников начальных классов горячим питанием, сообщает ИА REGNUM.

Прописываются требования к питанию школьников — учеников начальных классов, детей в лагерях и других детских организациях, в том числе отдыха. При этом указывается, что питание для учеников с первого по четвертый класс должно быть горячим минимум раз в сутки (не считая горячего напитка) — с учетом норм, определенных законодательством РФ.

При организации питания обязаны учитывать показатели здоровья ребенка, наличие аллергии, публиковать на сайтах школ меню.

Контролировать качество питания будут и родители.

Закон вступает в силу поэтапно. Регионам даётся на это три года: школы должны начать обеспечивать учеников горячим в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.

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