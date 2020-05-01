Астрахань, , 08:35 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Углич» и морской буксир МБ-58 Каспийской флотилии готовятся экипажами к выходу в море на продолжительные учения. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Учения направлены на отработку выполнения задач по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Каспийском море и прилегающих районах.

В ходе выполнения поставленных задач экипажи отработают действия при применении условным противником оружия массового поражения — на максимальной скорости преодолеют заражённые участки акватории и проведут учения по радиационной, химической и биологической защите. Также будут отработаны действия по заправке топливом на ходу, пополнению материальных запасов от судов обеспечения.

Всего в ходе учений корабли флотилии пройдут по Каспийскому морю около трёх тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, МРК «Углич» является кораблём модернизированной серии «Буян-М». Головной корабль проекта «Град Свияжск» участвовал в нанесении осенью 2015 года ударов «Калибрами» из акватории Каспийского моря по террористам в Сирии.

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