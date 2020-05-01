Уфа, , 08:30 — REGNUM Наталью Полянскую назначили на должность министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава региона.

Отмечается, что новый министр уроженка Уфы. Выпускница Башкирского государственного университета. Кандидат юридических наук.

В 2019—2020 годы занимала должность заместителя министра, и.о. министра земельных и имущественных отношений республики.

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