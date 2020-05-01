Уфа, 1 мая 2020, 08:30 — REGNUM Наталью Полянскую назначили на должность министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава региона.
Отмечается, что новый министр уроженка Уфы. Выпускница Башкирского государственного университета. Кандидат юридических наук.
В 2019—2020 годы занимала должность заместителя министра, и.о. министра земельных и имущественных отношений республики.
Читайте ранее в этом сюжете: Главным юристом администрации Красноярска стал Михаил Минкин