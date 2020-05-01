Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщили 1 мая в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что основой стратегического курса Казахстана остаются мир и общественное согласие. Токаев считает, что в 2020 году этот праздник приобретает особое значение из-за пандемии коронавируса.

Глава государства выразил уверенность, что Казахстан справится со всеми трудностями и добьется новых успехов на пути созидания и прогресса.

Отметим, с 1996 года 1 мая в Казахстане отмечается как День единства народа. Соответствующий указ в 1995 году подписал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

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