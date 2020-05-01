Иркутск, , 08:12 — REGNUM Пока весь мир борется с коронавирусом, в Иркутске кипят нешуточные политические страсти. Накануне, 30 мая, там выбрали нового мэра. Им стал Руслан Болотов, на очередном заседании Думы седьмого созыва за него проголосовали 26 депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня у нового мэра Иркутска есть поддержка как на уровне области, так и на уровне федерации. Уверен, всю энергию он направит на решение вопросов Иркутска и уже в ближайший год мы увидим значительные позитивные перемены», — подчеркнул председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Напомним, по Уставу, мэра областной столицы выбирала специальная конкурсная комиссия.

«Итак, выборы руководства города состоялись. По их результатам в кресло градоначальника сел вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, а председателя Думы областного центра — ее недавний вице-спикер Евгений Стекачев. Оба победителя получили по 26 голосов городских депутатов. Что это значит?

Во-первых, в Иркутске состоялся размен между основным группами влияния городского и областного уровня, в соответствии с которым основные политические игроки получили «свое». Приход к власти Болотова означает обретение контроля над Иркутском врио губернатора Игоря Кобзева и строительного клана, политический союз которых стал приносить свои плоды.

В контексте губернаторских выборов Иркутской области — это говорит об усилении политического влияния Кобзева в столице региона, где проживает треть всех избирателей Приангарья. А тот, кто на выборах контролирует Иркутск — побеждает в области», — пишет канал «Ангара».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года предыдущий мэр Иркутска — Дмитрий Бердников — ушёл в отставку в связи с переходом на работу в аппарат губернатора Иркутской области. До выборов обязанности градоначальника исполнял вице-мэр Иркутска, бывший председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

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