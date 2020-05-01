Чебоксары, 1 мая 2020, 07:48 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в своём первомайском поздравлении отметил, что «республика стоит на пороге новых свершений» и «решает важные экономические задачи, которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед». И решить их можно «только вместе», используя заложенные «нашими предками» традиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Врио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
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Руководитель республики подчеркнул, что Первомай «был и остается одним из самых любимых праздников, символизирующих труд и созидание», «весну и трудовую славу». В этот день чествуют «тех, кто своим трудом, талантом и мастерством создает основу для позитивных перемен».

«Мы гордимся трудовыми подвигами сотен тысяч сыновей и дочерей чувашского народа как в мирное время, так и во время войны», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что «всё, чем по праву гордится Чувашия, — это результаты достижений сотен тысяч ее жителей».
«Сегодня республика стоит на пороге новых свершений, решает важные экономические задачи, которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед. Нам предстоит реализовать крупные проекты в промышленном производстве и сельском хозяйстве, построить новые дороги, жилье, детские сады и школы, формировать современную инфраструктуру для работы и жизни», — отметил врио главы Чувашии, подчеркнув, что это «делается по инициативе президента страны».
«И здесь нам в помощь те традиции, которые заложены нашими предками. Вместе мы, несомненно, реализуем всё запланированное наилучшим образом и изменим жизнь к лучшему», — уверен руководитель региона, отмечая, что «поставленные задачи мы можем решить только вместе».

Олег Николаев «убежден, что трудолюбие жителей региона, наше единство и верность трудовым традициям позволят достичь намеченных целей».