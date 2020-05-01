Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Американские власти считают, что у России и Китая нет причин отказываться от продления антииранского оружейного эмбарго, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 30 апреля на встрече с журналистами.

По словам Хука, Москва и Пекин ранее одобряли запрет на продажу оружия иранской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти сделают все, чтобы помешать Ирану закупать бронетехнику у России или Китая после завершения оружейного эмбарго.

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