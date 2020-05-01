Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Отказаться от программ, направленных на искажение исторических фактов о решающем вкладе народов СССР в победу над нацизмом и прекращении Холокоста, призвали американский Госдеп в посольстве России в США на официальной странице в Facebook.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает ещё одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победу над нацизмом, прекращение Холокоста», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты отметили, что посольство США в Венгрии пытается запустить проекты с общим названием «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». В соответствии с документами гранта, эти проекты якобы должны способствовать «правдивому признанию» событий венгерской истории, включая период «советской тирании».

Как сообщало ИА REGNUM, на эти цели американское посольство в Будапеште планирует выделять по $25 тыс. на каждую программу.

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