Кито, , 07:34 — REGNUM Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа обжаловал приговор, по которому он был заочно обвинён в коррупции и осужден судом Эквадора на восемь лет тюремного заключения. Об этом 30 апреля сообщает агентство Associated Press.

Апелляционное заявление в судебную инстанцию страны было подано адвокатом Фаусто Харрином, поскольку сам экс-президент находится в Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, занимавший свой пост с 2007 по 2017 год, был заочно приговорён эквадорским судом к восьми годам тюремного заключения и запрету на занятие выборных должностей в стране в течение 25 лет.

Корреа был обвинён властями Эквадора в создании коррупционной схемы, в результате которой он присвоил и использовал для своей избирательной кампании более семи с половиной миллиардов долларов, полученных от бизнеса.

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