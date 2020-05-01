Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Под прикрытием COVID-19 возможны репрессии против врачей, в том числе и руководителей больниц. Об этом в Facebook написал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв.

По его мнению, под прикрытием коронавируса отдельные персоны могут решать и кадровые вопросы. Если врач неугоден, то его могут уволить под прикрытием COVID-19, хотя реальная причина будет другой.

Поводом для таких выводов он назвал ситуацию с главврачом одной из больниц. Якобы его требуют уволить. Депутат предупреждает, что смена главного врача в период пандемии может привести к дестабилизации работы всей больницы.

«Так у нас устроено. Все центрируется на руководителе», — считает Константин Киселёв. И выражает надежду на то, что власти не допустят увольнения главврача.