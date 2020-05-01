Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Пандемия коронавируса не помешает США продолжить испытания гиперзвукового и другого оружия, заявил 30 апреля начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл. Заявление высокопоставленного военного чиновника прозвучало в ходе телеконференции, организованной Институтом Брукингса.

«Мы по-прежнему проводим очень успешные испытания гиперзвукового, планируем провести и другие испытания», — сказал генерал.

Комментируя влияние пандемии на ход выполнения промышленностью военных заказов, Макконвилл отметил, что модернизация военной промышленности в США продолжается, что подтверждается в ходе контактов с представителями отраслей.

О серьёзной обеспокоенности вопросами обеспечения поставок, связанных с остановкой предприятий США за рубежом, в ходе конференции заявил министр армии США Райан Маккарти.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля замглавы Пентагона Эллен Лорд рассказала, что наиболее уязвимыми перед вызванным пандемией кризисом сферами ответственности ведомства оказались авиация, кораблестроение и небольшие космические запуски.

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