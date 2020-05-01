Киев, 1 мая 2020, 05:52 — REGNUM Украина похожа на «Титаник», который идет на дно, заявила глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 30 апреля в ходе заседания Верховной рады.
Депутат подчеркнула, что в стране перестает пополняться госбюджет, и одновременно с этим растет финансовая пирамида займов через механизм размещения облигаций. По словам Тимошенко, Украина вошла в состояние финансового коллапса, но украинское руководство старается об этом не говорить.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что начался процесс «ликвидации Украины».
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