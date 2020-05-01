Киев, , 05:52 — REGNUM Украина похожа на «Титаник», который идет на дно, заявила глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 30 апреля в ходе заседания Верховной рады.

считает Тимошенко «У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», —

Депутат подчеркнула, что в стране перестает пополняться госбюджет, и одновременно с этим растет финансовая пирамида займов через механизм размещения облигаций. По словам Тимошенко, Украина вошла в состояние финансового коллапса, но украинское руководство старается об этом не говорить.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что начался процесс «ликвидации Украины».

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