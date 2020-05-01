Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным соперником действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах, должен ответить на обвинения в домогательствах. Об этом заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что не располагает доказательствами вины Байдена в харассменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах и подала заявление в полицию. Позднее, 29 апреля, бывшая соседка Рид подтвердила слова своей знакомой о совершенных актах сексуального насилия. В то же время избирательный штаб Байдена все обвинения отрицает.

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