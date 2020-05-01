Пекин, , 02:54 — REGNUM Обвиняемый в мошенничестве с займами беглый китайский преступник выслан из Вьетнама в Китае после того, как пробыл там месяц, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Ху Ипинь ранее являлся главой подразделения банка Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Ху сбежал во Вьетнам 12 марта и тут же попал в список Интерпола с уведомлением с красным углом уже 27 марта. Он вскоре был арестован властями Вьетнама и выдан на родину в тот же день.

Арест Ху и депортация на родину были осуществлены в очень короткий период, что говорит о тесном сотрудничестве правоохранительных органов Китая и Вьетнама. Репатриации Ху не помешала даже эпидемия нового коронавируса.