Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Соединенные Штаты готовы пойти на любые меры, чтобы помешать Ирану приобрести бронетехнику у России или Китая после окончания действия оружейного эмбарго, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Ларсу Ларсону.

По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа сделает все возможное, чтобы не дать Ирану возможности купить тяжелую технику у России или Китая.

«Положительный момент состоит в том, что резолюция Совета Безопасности ООН дает нам возможность удостовериться, что этого не произойдет», — отметил Помпео.

Он также добавил, что США работают с Китаем, Россией, Великобританией и Францией, чтобы добиться их согласия на продление оружейного эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не вернутся к соблюдению ядерной сделки по Ирану.

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