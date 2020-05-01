Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Китай в момент вспышки нового коронавируса мог остановить его распространение, но не сделал этого, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 30 апреля в ходе пресс-конференции.

По мнению Трампа, причиной этого стало либо бездействие КНР, либо неспособность китайской стороны бороться с распространением инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Дональд Трамп заявил, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском городе Ухань.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане