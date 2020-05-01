Москва, , 02:12 — REGNUM В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в подмосковной Кубинке демонтировали мозаику с изображением президента России Владимира Путина, пишет 30 апреля газета «Коммерсантъ».

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.

В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о том, что Владимир Путин считает, что сегодня ещё рано оценивать его заслуги мозаикой в храме.

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