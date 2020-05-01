Дамаск, , 01:56 — REGNUM Ракеты, поразившие утром 1 мая несколько объектов на юго-западе Сирии, были запущены с вертолётов ВВС Израиля. Об этом 1 мая сообщает агентство SANA.

Уточняется, что всего израильские военные запустили из воздушного пространства над Голанскими высотами пять управляемых ракет, которые ударили по наземным позициям армии Сирии в 40 километрах от Дамаска, в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе страны.

В сообщениях СМИ говорится только о материальном ущербе, причинённом сирийским армейским объектам. О пострадавших в результате ракетного обстрела пока информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам на юго-западе Сирии. Об этом 1 мая сообщает сирийская радиостанция «Шам ФМ».

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