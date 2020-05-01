Ашхабад, , 01:30 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону со своим иранским коллегой Хасаном Рухани вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран в политической и экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Главы государств обменялись мнениями по теме пандемии коронавирусной инфекции, продолжающей оказывать крайне негативное влияние на жизнь и экономику многих государств и народов.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения всецело поддерживает усилия мирового сообщества в борьбе с распространением коронавируса. А также отметил, что для более быстрого решения проблем, связанных с пандемией, необходима консолидация усилий всех государств.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении продолжают убеждать своих граждан и мировое сообщество в том, что на территории страны нет ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией.

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