Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подобного утверждения, американский лидер ответил положительно.

«Да, у меня есть», — сказал Трамп, отметив, что может утверждать это с высокой степенью уверенности.

Вместе с тем президент США не стал раскрывать информацию, сославшись на то, что ему «не разрешено рассказывать».

Ранее в Пекине уже заявляли попытки обвинить Китай в начале эпидемии, вызванной распространением нового коронавируса, являются клеветой. По информации китайских властей, вирус не возник в Ухане, а был завезён в этот китайский город неким инфицированным человеком.

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