Гавана, , 01:13 — REGNUM Куба квалифицирует атаку на свое посольство в американской столице Вашингтоне как террористический акт, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес в эфире государственного телевидения.

«На встрече с временной поверенной в делах США в Гаване Марой Текач я выразил наш энергичный протест против террористического акта, совершенного в отношении кубинского посольства», — заявил он.

Родригес добавил, что спросил у нее, каким образом отреагировали бы власти США на атаку на любое из своих посольств в других государствах.

Ранее с осуждением нападения на посольство Кубы в США выступил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. По его словам, американские власти прилагают недостаточные усилия для обеспечения безопасности дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, здание кубинского посольства в Вашингтоне было обстреляно в ночь на 30 апреля. Подозреваемый в инциденте был задержан. Власти Кубы уже призвали Вашингтон соблюдать свои обязательства по охране дипмиссии.

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