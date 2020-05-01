Дамаск, 1 мая 2020, 00:59 — REGNUM Армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам на юго-западе Сирии. Об этом 1 мая сообщает сирийская радиостанция «Шам ФМ».
По её данным, всего с территории Голанских высот было запущено пять ракет, которые нанесли нескольким объектам в провинции Эль-Кунейтра материальный ущерб.
О пострадавших в результате израильского обстрела не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля ВВС Израиля нанесли удар по пригороду сирийского Дамаска, в результате чего погибли трое мирных жителей.
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