Дамаск, , 00:59 — REGNUM Армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам на юго-западе Сирии. Об этом 1 мая сообщает сирийская радиостанция «Шам ФМ».

По её данным, всего с территории Голанских высот было запущено пять ракет, которые нанесли нескольким объектам в провинции Эль-Кунейтра материальный ущерб.

О пострадавших в результате израильского обстрела не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля ВВС Израиля нанесли удар по пригороду сирийского Дамаска, в результате чего погибли трое мирных жителей.

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